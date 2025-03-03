المندلاوي يؤكد اهتمام السلطة التشريعية بدعم وصيانة حقوق المرأة

2025-03-03 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، اهتمام السلطة التشريعية بدعم وصيانة حقوق المرأة.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):"نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التقدير، إلى المرأة العراقية بمناسبة عيدها الوطني"، مثمنا" دورها الاستثنائي وإرادتها القوية التي شكلت علامة فارقة في بناء المجتمع، فضلًا عن عطائها الكبير الذي غذته بالتضحيات والصبر من أجل عزة ورفعة وتقدم البلاد".وأضاف،" إننا، إذ نبارك لنساء العراق بهذه المناسبة العزيزة، نؤكد اهتمامنا كسلطة تشريعية في دعمها، وصيانة حقوقها، وحفظ مكانتها، وحمايتها من الانتهاكات، وندعو إلى تمكينها على الصعد المختلفة علميًا ومهنيًا واجتماعيًا وسياسيًا وغيرها، إضافة إلى تكريم النساء المبدعات، وتشجيع الكفاءات، وإطلاق المبادرات التي تعزز من حضورها على الساحة الوطنية".