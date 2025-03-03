2025-03-03 22:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياعالسوداني، يوم الإثنين، قرارا بإنشاء مركز لتعليم وتطوير النساء في قضاء سنجاربمحافظة نينوى، فضلا عن توجيهه بإعداد برنامج تدريبي لتطوير النساء العاملات في مجالالصحافة والإعلام.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلىلشؤون المرأة، الذي تزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة العراقية، والذي أقرّمجلس الوزراء اعتماده في الثالث من آذار من كل عام".

وأضاف أن"الاجتماع شهد استضافة وكيلة وزارة العملوالشؤون الاجتماعية، لبحث قانون تعويض الناجيات الايزيديات ومن المكوّنات الأخرى،بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان، وقد جرى إدراج الملاحظات التي سجلتعلى مسودة القانون، وإرسالها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها وتضمينهابالمسوّدة وذلك دعماً وضماناً لحقوقهنّ".

وتابع "كما جرت الموافقة على إنشاء مركزلتعليم وتدريب وتطوير النساء في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بإشراف المجلس الأعلىلشؤون المرأة وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، لبناء قدرات نساء القضاء، عبربرامج تدريبية وتعليمية متكاملة تشمل العديد من المهارات الفعالة في سوق العمل،وتستهدف تمكينها وإدماجها في المجتمع".

ولفت إلى أن"المجلس قرر إعداد برنامج تدريبي للنساءالعاملات في مجال الصحافة والاعلام، لتعزيز مهارات العمل لديهنّ، بالتنسيق مع هيئةالاعلام والاتصالات، وشبكة الإعلام العراقي، ونقابة الصحفيين العراقيين، وجهاتساندة أخرى".

وفي السياق ذاته، وتزامناً مع اختيار بغدادعاصمة السياحة العربية 2025، وافق المجلس "على اعداد برنامج تدريبي للنساءالعاملات في قطاع السياحة والآثار والفندقة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحةوالآثار، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون السياحة والآثار، لتطوير مهارات النساءفي هذا المجال".

وأشار البيان إلى أنه "وبهدف دعم اقسامشؤون المرأة في مؤسسات الدولة، تقرر توجيه الوزراء والمحافظين خلال جلسة مجلسالوزراء، بدعم أقسام المرأة في الوزارات والمحافظات والجهات الساندة، وتخصيص الدعمالمالي اللازم لتنفيذ الستراتيجيات والبرامج المعتمدة".

كما وجهالسوداني، "وزارة التربية بافتتاح صفوف للتعليمالمبكّر (التمهيدي)، للأطفال من اعمار 4- 6 سنوات، كما وجه الوزارات والمحافظات،للتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتهيئة أماكن خاصة بإنشاء دور حضانة،وذلك لدعم الأمهات من الموظفات".