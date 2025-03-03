2025-03-03 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية العراقية، يومالإثنين، تصريحات منسوية للوزيرة طيف سامي، بشأن خفض رواتب منتسبي الجيش والشرطةوعرقلة تمرير سلم الرواتب.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"ما نُشر من تصريحات منسوبة لوزيرة المالية بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين،غير صحيحة، ولم يصدر أي تصريح عنها يفيد بأن سبب عدم إقرار القانون يعود إلىالرواتب المرتفعة لمنتسبي الجيش والشرطة، أو أنها دعت إلى خفضها".

وشددت الوزارة على أن "هذه الادعاءاتوغيرها من المعلومات المضللة لا أساس لها من الصحة"، محذرةً من أن "أيشائعات أو تصريحات ملفقة تهدف إلى تشويه السياسة المالية والمحاسبية ستكون عرضةللملاحقة القانونية".

ودعت جميع الجهات والأفراد إلى "عدم تداولالمعلومات غير المؤكدة".

وخلال الساعات الماضية، تداولت مواقع التواصلالاجتماعي، تصريحا نسب لوزيرة المالية طيف سامي، وفيه:سبب عدم تطبيق سلم الرواتبوتوفير الأموال الى سلم الرواتب، هو رواتب الجيش والشرطة والحشد، فبسببهم يوجد عجزفي الموازنة ويجب تخفيضهم من مليون و600 إلى مليون دينار، حتى نستطيع تطبيق سلمالرواتب الجديد".