رئيس أركان الجيش يوجه بتزويد عمليات ميسان بطائرات ومسيرات لمراقبة المناطق الحيوية

2025-03-03 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجّه رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اليوم الاثنين، بتزويد عمليات ميسان بطائرات الهليكوبتر ومسيرات لمراقبة المناطق الحيوية في المحافظة.وذكر بيان لمحافظة ميسان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي استقبل رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله وقائد القوات البرية نائب العمليات المشتركة وقائد عمليات ميسان لبحث آخر المستجدات الأمنية في المحافظة".وأضاف البيان، أن" المحافظ خلال اللقاء أكد على الحاجة الملحة لتعزيز الأمن في المحافظة"، مشدداً على" أهمية نشر قوات لفض النزاعات العشائرية وتأمين الحدود لمنع تهريب المخدرات إلى جانب التأكيد على تشكيل لواء لحفظ الأمن".وتابع البيان، أن" يار الله من جانبه أكد دعمه الكامل لتعزيز الأمن في ميسان"، مشيراً إلى أن "يارالله وجه بتزويد عمليات ميسان بطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة والكاميرات لمراقبة المناطق الحيوية".وواصل البيان أن" يار الله وجه بزيادة القطعات العسكرية لتعزيز السيطرة على الطرق الخارجية إلى جانب إرسال طائرات لحماية الحدود وضمان استقرار المحافظة".واختتم البيان، أن" الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ميسان ومتابعة الخطط الأمنية لضبط الأوضاع وحماية المواطنين".