ضبط 6 عجلات لتهريب الدجاج واعتقال سائقيها في كركوك

2025-03-03 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، يومالإثنين، بضبط ستة عجلات محملة بالدجاج الحي، كان أصحابها يرومون تهريبها من إقليمكوردستان باتجاه المحافظة.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من شرطة محافظة كركوك، وضمنخطة معدة لمنع التهريب عبر الطرق النيسمية، ضبطت 6 عجلات تحمل كميات كبيرة منالدجاج الحي متجهة من مدن إقليم كوردستان نحو كركوك".

وأضاف أن"أصحاب العجلات كانوا يرومون إدخال شحنات الدجاج إلى كركوك، دون الخضوع لعمليات الفحص والسيطرة النوعية"، مبينا "تمتنظيم محضر ضبط اصولي وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى مراكز الشرطةحسب الاختصاص".