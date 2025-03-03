2025-03-03 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشرت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، جدول الامتحانات الوزارية الدور الأول/ لمرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2024-2025.

ونشرت الوزارة وثيقة تتضمن جدول الامتحانات للمرحلتين المنتهيتين الابتدائية والمتوسطة، حيث تبدأ امتحانات السادس الابتدائي يوم 11 أيار/ مايو المقبل، في حين تبدأ امتحانات الثالث متوسط في يوم 20 من نفس الشهر.

وأكدت الوزارة في جداولها أنه في حال صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أعلاه.

وأشارت إلى أن الامتحان يبدأ الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق للمرحلة المتوسطة، وفي الساعة الثامنة للمرحلة الابتدائية.