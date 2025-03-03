الأنواء الجوية تطمئن العراقيين: الحديث عن فيضانات وغرق مناطق كلام غير منطقي
شفق نيوز/ نفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، ما تم تداوله من تحذيرات بشأن حصول فيضانات وسيول جراء موجة الأمطار التي ستشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، معتبرة أن الكلام عن هطول أمطار بمعدل 90ملم "غير منطقي".
وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إنه "بخصوص تأثر البلاد بأمطار غزيرة وغرق بعض المناطق وإغلاق بعض المدارس والدوائر الحكومية، والحديث عن وصول نسبة الأمطار إلى 90ملم، هذا كلام غير منطقي".
واستدرك الجابري "البلاد ستتأثر بموجة أمطار خفيفة اعتباراً من يوم غدالثلاثاء، ترافقها كتل هوائية باردة، في مناطق جنوب العراق والمناطق الغربية"، مستذكراً "قبل سنوات شهدت بغداد هطول أمطار بمعدل 23ملم، وحينها غرقت عدة مناطق من العاصمة، فكيف الحال إذا بلغ معدل الهطول 90ملم؟".
وأضاف "موجة الأمطار ستشمل كذلك مناطق وسط البلاد، وتكون غزيرة في بعض الأوقات، ويوم الأربعاء ستتركز شدة الأمطار في مدن وسط وغرب وجنوب البلاد، وبعض المناطق الشمالية"، داعياً المواطنين إلى "الحذر من مواقع التواصل الاجتماعي وما تنشره من أخبار كاذبة، وضرورة متابعة التحذيرات الجوية من هيئة الأنواء".
وأوضح الجابري أن "نسبة الأمطار ستتراوح بين 30ملم إلى 50ملم، بالإضافة رياح نشطة ترافقها موجات غبار".
وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت أخباراً عن موجة أمطار تضرب العراق، وخاصة محافظة النجف، تصل نسبتها إلى 90٪ ما يتسبب بغرق العديد من المناطق.
وكان قسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، قد أعلن يوم أمس الأحد، عن حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة متوقع أن تبدأ غد الثلاثاء وتستمر لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.
وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة مع فترات من الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن ونشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية، تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد المصادف 9 من الشهر نفسه، قابلة للتمديد".
وبينت أن "الحالة ناتجة عن اندماج منخفض جوي قادم من البحر المتوسط مع منخفض البحر الأحمر الحراري يرافقهما تواجد طبقة من الهواء البارد في الطبقات العليا من الجو تزامناً مع تواجد رياح مدارية رطبة".