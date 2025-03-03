2025-03-03 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، ما تم تداوله من تحذيرات بشأن حصول فيضانات وسيول جراء موجة الأمطار التي ستشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، معتبرة أن الكلام عن هطول أمطار بمعدل 90ملم "غير منطقي".

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إنه "بخصوص تأثر البلاد بأمطار غزيرة وغرق بعض المناطق وإغلاق بعض المدارس والدوائر الحكومية، والحديث عن وصول نسبة الأمطار إلى 90ملم، هذا كلام غير منطقي".

واستدرك الجابري "البلاد ستتأثر بموجة أمطار خفيفة اعتباراً من يوم غدالثلاثاء، ترافقها كتل هوائية باردة، في مناطق جنوب العراق والمناطق الغربية"، مستذكراً "قبل سنوات شهدت بغداد هطول أمطار بمعدل 23ملم، وحينها غرقت عدة مناطق من العاصمة، فكيف الحال إذا بلغ معدل الهطول 90ملم؟".

وأضاف "موجة الأمطار ستشمل كذلك مناطق وسط البلاد، وتكون غزيرة في بعض الأوقات، ويوم الأربعاء ستتركز شدة الأمطار في مدن وسط وغرب وجنوب البلاد، وبعض المناطق الشمالية"، داعياً المواطنين إلى "الحذر من مواقع التواصل الاجتماعي وما تنشره من أخبار كاذبة، وضرورة متابعة التحذيرات الجوية من هيئة الأنواء".

وأوضح الجابري أن "نسبة الأمطار ستتراوح بين 30ملم إلى 50ملم، بالإضافة رياح نشطة ترافقها موجات غبار".

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت أخباراً عن موجة أمطار تضرب العراق، وخاصة محافظة النجف، تصل نسبتها إلى 90٪ ما يتسبب بغرق العديد من المناطق.

وكان قسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، قد أعلن يوم أمس الأحد، عن حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة متوقع أن تبدأ غد الثلاثاء وتستمر لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة مع فترات من الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن ونشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية، تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد المصادف 9 من الشهر نفسه، قابلة للتمديد".

وبينت أن "الحالة ناتجة عن اندماج منخفض جوي قادم من البحر المتوسط مع منخفض البحر الأحمر الحراري يرافقهما تواجد طبقة من الهواء البارد في الطبقات العليا من الجو تزامناً مع تواجد رياح مدارية رطبة".