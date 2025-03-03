وزيرة الهجرة تبحث مع الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي العامري تأثير الأوضاع السياسية على ملف النزوح

2025-03-03 22:55:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين، السيدة إيفان فائق جابرو، مع الأمين العام لمنظمة بدر، السيد هادي العامري، تداعيات الأوضاع السياسية على جهود إنهاء ملف النزوح في العراق.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم الاثنين، مناقشة آخر المستجدات السياسية وأثرها المباشر على استقرار النازحين وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية. وأكد الطرفان على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي كعامل أساسي لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء هذا الملف الإنساني.

وشددت الوزيرة جابرو على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لإزالة العقبات التي تعرقل عودة النازحين، مشيرةً إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة للعائدين هو مفتاح تحقيق استقرار طويل الأمد. من جانبه، أكد العامري دعمه للجهود الحكومية في هذا الإطار، مشددًا على ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الفاعلة لضمان عودة كريمة ومستدامة للنازحين.







