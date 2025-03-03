العراق قد يتحرر من الغاز الإيراني.. و3 دول أبرز بدائل الطاقة (مقال)

2025-03-03 23:00:05 - المصدر: الطاقة

أحرز العراق تقدمًا كبيرًا في تنويع مصادر الطاقة لديه لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، وهي خطوة مهمة للتخفيف من تأثير العقوبات المحتملة في إمدادات الطاقة من طهران. وتشمل الإنجازات البارزة تجديد واردات الكهرباء من تركيا بعد انقطاع دام 3 سنوات، مع افتتاح خط نقل بطول 115 كيلومترًا في يوليو/تموز 2024، الذي يسلّم 300 ميغاواط إلى …

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