2025-03-03 23:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى نشرت وزارة التربية، اليوم الإثنين، جدول الامتحانات الوزارية الدور الأول/ لمرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي (2024-2025).

The post جدول الامتحانات للسادس الابتدائي والثالث المتوسط appeared first on جريدة المدى.