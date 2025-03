2025-03-03 23:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد مختصون في القانون، أن هديل خالد عبد، المعروفة بـ “أم اللول” ستخرج من السجن قريباً، بعد شمولها بقانون العفو العام، لعدم وجود حق شخصي بالقضية، ولم يجدوا بحوزتها أكثر من ٥٠ غراماً من المخدرات. وقال الباحث بالشأن القانوني، مصدق عادل، إن "أم اللول ستخرج من السجن، لأنها مشمولة بقانون العفو، ولا يوجد […]

