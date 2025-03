الأرصاد الجوية: تجنبوا السفر إلا للضرورة القصوى خلال هذه الفترة

2025-03-03 23:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تعرض البلاد لموجة طقس سيء تشمل أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية، بدءًا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد. وأكدت الهيئة بحسب إيضاح لها، تلقته (المدى) أن ذروة هذه الحالة الجوية ستكون من يوم الخميس وحتى فجر الجمعة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. كما […]

