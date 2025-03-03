2025-03-03 23:27:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، بوفاة منشد “جايينك على كربلاء”، قاسم جاموس إثر تعرضه لحادث سير في محيط العاصمة دمشق. وقالت وسائل الإعلام، إن “جاموس تعرض لحادث سير على طريق بلودان في محيط العاصمة دمشق”. وقبل أسابيع، أفادت وسائل إعلام عربية، بإصابة المنشد السوري جاموس بمرض في الحبال الصوتية، مما أجبره على اجراء عملية […]

ظهرت المقالة وفاة منشد “جايينك على كربلاء” إثر تعرضه لحادث سير في محيط دمشق (صورة) أولاً على ايشان.



