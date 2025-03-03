وزير النقل يواصل متابعة تطوير مطار بغداد الدولي

2025-03-03 23:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

زار وزير النقل، رزاق السعداوي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، مطار بغداد الدولي لليوم الثاني على التوالي، حيث وجّه بتسريع وتيرة العمل في مشاريع تأهيل البنى التحتية وتوسيع المساحات الخضراء، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد السعداوي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، أهمية تطوير الأنظمة التشغيلية للمطار وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية.

وشدد على ضرورة استكمال المشاريع الجارية بأسرع وقت ممكن لتعزيز كفاءة المطار وتحسين تجربة المسافرين.



