دوري نجوم العراق.. فوز زاخو على الميناء والنجف على القاسم

2025-03-03 23:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق النجف على مضيفه القاسم، كما تغلب زاخو على ضيفه الميناء، مساءاليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتمباراة النجف والقاسم على ملعب النجف الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً،وانتهت لصالح "غزلان البادية" بنتيجة 2-10.

وانتهىالشوط الأول بتقدم النجف بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 10 عن طريق المحترف إياي إتيومين.

وفيالشوط الثاني سجل القاسم هدف التعديل عن طريق اللاعب سيف رشيد في الدقيقة 48،وسرعان ما سجل النجف هدف التقدم في الدقيقة 51 عن طريق رضا حاجم.

وبهذهالنتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 29 بالمركز 12، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 32بالمركز السابع.

وضمنالجولة نفسها فاز فريق زاخو على ضيفه فريق الميناء بهدف دون رد.

وجرتالمباراة بنفس التوقيت على ملعب زاخو، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفيالشوط الثاني جاء هدف زاخو من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف كوستافو هينريكي فيالدقيقة 77.

وبهذهالنتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 45 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الميناء عندالنقطة 21 بالمركز 17.