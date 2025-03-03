العطواني: جداول الموازنة ستصل منتصف شهر آذار الجاري إلى البرلمان

2025-03-03 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقع رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عطوان العطواني، وصول جداول الموازنة منتصف شهر آذار الجاري، فيما أشار إلى أن هناك نقاشاً حول موظفي العقود الذين يستحقون التثبيت.وقال العطواني لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد"، مبيناً أن " الدول النفطية تعيش حالة قلق دائم من هبوط الأسعار".وأضاف: " يجب أن البحث عن بدائل وحلول عن الاقتصاد الأحادي"، مؤكداً " نبحث بشكل دائم عن حلول لتجنب مخاوف أسعار النفط".وأشار إلى أن " إيرادات الكهرباء 3.5 تريليون دينار بينما ما تحقق في الواقع 400 مليار دينار".وبشأن الموازنة أوضح العطواني، أن "جداول الموازنة ستصل منتصف شهر آذار الجاري إلى البرلمان"، منوها بأن "تعديل الموازنة كان في المادة 12 الخاصة بكلف نقل واستخراج نفط الإقليم".وأشار إلى أن "الحكومة ستجري بعض التغييرات على جداول الموازنة "، مؤكداً ان "الموازنة أوقفت التعيينات والملاك والعقود والأجور".وبين أن "هناك نقاشاً حول موظفي العقود الذين يستحقون التثبيت"، مشيرا إلى أن "مجلس الدولة اقر بأن التعيين يختلف عن التثبيت على الملاك".وتابع: "يجب مراجعة المادة 14 بالموازنة الخاصة بايقاف التعيينات".