رائحة الكبريت تعود إلى بغداد

2025-03-04 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عادت رائحة الكبريت، الى سماء العاصمة بغداد، مساء اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، لتخنق المواطنين في ارجاء العاصمة.

وكانت وزارة البيئة، قد أعلنت في (30 تشرين الأول 2024)، أن عودة الروائح وارتفاع تراكيز الملوثات في سماء بغداد سببها إصرار بعض الأنشطة الصناعية والبلدية المخالفة على مزاولة عملها في ساعات الليل، مبينة أن إدارتها العليا وفرقها الرقابية تعمل ميدانيا على مدار الساعة على متابعة مصادر تلوث الهواء في بغداد.

واللافت ان وزير البيئة، الدكتور هه لو العسكري، شدد اليوم الإثنين، على أهمية تكثيف الجهود للحد من تلوث الهواء وتحسين جودة البيئة في بغداد والمحافظات"، مؤكدًا أن "الوزارة تمضي بخطوات فعلية ومدروسة للحد من التلوث، من خلال متابعة جودة الهواء وتحديث منظومات المراقبة البيئية".

وفي أحدث خطوة للحد من التلوث أعلن البنك المركزي العراقي مؤخراً عن مبادرة لتقديم قروض ميسرة لأصحاب معامل الطابوق لتركيب أنظمة متخصصة لمعالجة الانبعاثات الضارة.