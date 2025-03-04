مصرع طفل وإصابة أمه وشقيقه بحادث سير في كلار

2025-03-04 00:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفادت مديرية مرور إدارة كرميان في إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين،بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة جراء انقلاب سيارة كانت تقلهم في قضاء كلار.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع مساء يوم في منطقة رزكاريبقضاء كلار، حيث تعرضت سيارة نوع "كيا حمل" وأدى إلى إصابة الأم وطفليهاوتم نقلهم إلى مستشفى "الشهيد هَزار" في كلار لتلقي العلاج.

وأضافتأنه عند الوصول إلى المستشفى تبين وفاة أحد الطفلين البالغ من العمر أربع سنوات متأثراًبجروحه، بينما أصيب الطفل الآخر والأم بجروح متفاوتة، وتمت معالجتهما تحت إشرافالفريق الطبي.

وأشارتإلى أن فريق التحقيق يعمل حالياً على دراسة الحادث بهدف تحديد أسبابه وظروفهبدقة.