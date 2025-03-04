البجاري: تريليونا دينار مجموع الديون على شركة كورك

2025-03-04 00:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، أن تريليوني دينار مجموع الديون على شركة كورك، فيما أشارت إلى لغط حول صلاحيات وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات.وقالت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري في برنامج تحت خطين على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "هنالك لغط حول صلاحيات وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات ونريد قانوناً ينظم عملهما"، لافتة إلى أن "غياب القانون جعل المسؤولين في الوزارة والهيئة كل من يريد الامتيازات لصالح مؤسسته".وأضافت، أن "القانون سُحب رغم قراءته وصياغته ومناقشته لمدة 6 أشهر"، مؤكداً أن "هناك حاجة لتعيين طيارين جدد في الخطوط الجوية العراقية".وحول شركة كورك أوضحت أن "شركة كورك ملزمة بدفع أجور الترخيص والديون المتراكمة"، مبينة ان "تريليوني دينار مجموع الديون على شركة كورك".وأوضحت، ان "الشركة طلبت تقسيط مبلغ الديون على مدى 8 سنوات"، منوهة بأن "القطع البيني بين شركات الاتصالات وشركة كورك مستمر".وتابعت: أن "تقسيط الديون يتطلب وجود ضمانات من الشركة مساوية للمبالغ المتراكمة".