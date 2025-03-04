التواصل الحكومي: العراق يشهد تطورا ملفتا بعدد الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات بنكية

2025-03-04 00:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم، أن العراق يشهد تطورا ملفتا بعدد الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات بنكية.وقال منعم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "منذ انبثاق حكومة السوداني عام ٢٠٢٢ وفي تطور ملفت شهده العراق خلال الفترة القصيرة الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يمتلكون البطاقات البنكية (ديبيت كارد)، وفي وقت كان العراق في ذيل قائمة الدول من حيث عدد البطاقات".من جانبه، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، قال في تصريح صحفي ، إن "العراق شهد تحولا كبيرا نحو الدفع الإلكتروني."وأشار إلى "ارتفاع إصدار البطاقات البنكية لتصل إلى 20 مليون بطاقة بعد كانت لاتتعدى 9 المليون بطاقة، وتضاعف أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 50 ألف جهاز من 7 آلاف فقط قبل عامين".