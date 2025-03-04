وزير الخارجية يؤكد أهمية دعم الجهود المشتركة لإعادة بناء غزة

2025-03-04 00:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أهمية دعم الجهود المشتركة لإعادة بناء غزة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة."وأضاف، أنه "خلال الاجتماع، جرت مناقشة خطط إعمار غزة، حيث قدّمت مصر خارطة طريق شاملة لهذا الغرض. كما بحث الوزراء التحديات التي تواجه المنطقة، مع التركيز على توفير مساكن عاجلة لجميع سكان قطاع غزة، إضافةً إلى تحديد جداول زمنية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار".وأكد الوزير، في مداخلته خلال الاجتماع، "أهمية التضامن ودعم الجهود المشتركة لإعادة بناء غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشددا على "ضرورة توفير بيئة آمنة في غزة والمنطقة لبدء عملية الإعمار".وأشارت خارطة الطريق المصرية، بحسب البيان، إلى أ"همية تنسيق الجهود العربية والدولية لتأمين التمويل اللازم لمشاريع الإعمار، مع ضمان سرعة التنفيذ وجودة المشاريع لتلبية احتياجات السكان المتضررين".وتابع البيان: "كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على المنطقة"، لافتا الى أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود العربية المستمرة لتحقيق الاستقرار والتنمية، ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والاستعداد للقمة العربية الطارئة".