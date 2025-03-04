رئيس الوزراء يرعى احتفالية اليوم الوطني للمرأة العراقية التي أقيمت في بغداد

2025-03-04 00:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعرعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، احتفالية اليوم الوطني للمرأة العراقية في بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرعى احتفالية اليوم الوطني للمرأة العراقية التي أقيمت في العاصمة بغداد".