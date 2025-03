2025-03-04 00:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: استقبل محافظ ذي قار، السيد مرتضى الإبراهيمي، اليوم الاثنين، وفدا من شركة باور تشاينا الصينية في مكتبه بديوان المحافظة، بحضور النائب الثاني للمحافظ ومعاونيه للشؤون الفنية والخدمات والمتابعة، وذلك للاطلاع على المشاريع المستقبلية التي تنوي الشركة تنفيذها في المحافظة. وأكد الإبراهيمي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية...

The post محافظ ذي قار يستقبل وفد شركة “باور تشاينا“ الصينية لبحث المشاريع المستقبلية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.