المرور: الحجز الإلكتروني يصل إلى النجف وديالى الأربعاء المقبل

2025-03-04 00:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الاثنين، العمل بنظامالحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل لمديريتي مرور محافظتي النجف وديالى ابتداءً منيوم الأربعاء المقبل.

ودعت المديرية في بيان ورد ولكالة شفق نيوز، من يود المراجعة إلى الحجزالإلكتروني المسبق عبر الرابط الإلكتروني، للحجز (اضغط هنا).

وكانت مديرية المرور أعلنت، أمس الأحد، المباشرة بالعمل بنظام الحجزالإلكتروني في خمس محافظات اعتباراً من غد الثلاثاء.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من أجل تسهيلالإجراءات، سيتم المباشرة بالعمل بنظام الحجز الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء4 آذار/ مارس الجاري في مجمعات تسجيل خمس محافظات".

وأوضحت، أن "مجمعات التسجيل التي ستباشر هي في محافظات، صلاح الدين،والأنبار، وكربلاء، والمثنى، والجانب الأيمن في محافظة نينوى".