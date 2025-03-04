سلسلة إعفاءات واحتفالات في جامعة الموصل تثير الجدل (وثيقة)

2025-03-04 00:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت وثيقة رسمية صادرة عن جامعة الموصل، عن إعفاء المساعد العلمي في جامعةالموصل منير سالم طه، من مهامه بعد تقديمه طلب إعفاء مفاجئ.

وهوالسابع في سلسلة الإعفاءات التي شهدتها الجامعة منذ تولي الإدارة الجديدة برئاسةالدكتور وحيد حامد، فيما يرى الأكاديميون أن هذه التغييرات قد تؤثر على تصنيفالجامعة العريقة.

ووفقاًلمصادر مطلعة داخل الجامعة، أبلغت وكالة شفق نيوز، فإن هذه الإعفاءات شملتشخصيات أكاديمية بارزة، بما في ذلك مديري الإعلام الجامعي، والجودة، والشؤونالطلابية، والتعليم المستمر، والشؤون العلمية، إضافة إلى مساعد رئيس الجامعةللشؤون العلمية.

وفيمنشور له عبر صفحته الشخصية، تابعته وكالة شفق نيوز، ألمح الدكتور منير سالم طهإلى أنه لم يغادر منصبه بإرادته، بل "تحت ضغوطات قوية".

وكتبطه "لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت"، ما يشير بوضوح إلى أن قرارمغادرته كان نتيجة لضغوطات فرضتها إدارة الجامعة.

الدكتورطه، الذي خدم في الجامعة لأكثر من 40 عاماً، ودع زملاءه وطلابه برسالة مؤثرة عبروسائل التواصل الاجتماعي.

وحسبماذكرته المصادر نفسها، فإن الإعفاءات لم تكن عشوائية أو نتيجة لتقييم أكاديمي،بل كانت بسبب "تعامل مذل ومخزٍ واستفزازي وتعسفي" من قبل الرئاسةالجديدة.

وأضافتالمصادر أن هذه الأجواء التي وصفوها بـ"غير الصحية خلقت بيئة طاردةللكفاءات الأكاديمية، مما دفع العديد من الأكاديميين أصحاب الخبرات الطويلةوالمناصب الرفيعة للتقدم بطلبات إعفاء".

ورغمالتغييرات المثيرة للجدل، لم تصدر إدارة جامعة الموصل حتى الآن أي تعليق رسميبشأن هذه الإعفاءات أو الأسباب التي تقف وراءها، مما أثار جدلاً واسعاً فيالأوساط الأكاديمية في العراق.

ويشعرالعديد من الأكاديميين بالقلق إزاء تأثير هذه التغييرات على سمعة الجامعةوتصنيفها الأكاديمي، خاصة في ظل ما وصفوه بممارسات قد تضر بمستوى التعليم فيإحدى أعرق الجامعات العراقية.

تجدرالإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد أيام من تنظيم جامعة الموصل احتفالاتتكريمية للحشد الشعبي داخل الحرم الجامعي، وهو ما اعتبره بعض الأكاديميين خرقاًللحيادية الأكاديمية، ما قد يؤثر سلباً على سمعة الجامعة وتصنيفها علىالصعيدين المحلي والدولي.