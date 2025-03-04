سلسلة إعفاءات واحتفالات في جامعة الموصل تثير الجدل (وثيقة)
شفقنيوز/ كشفت وثيقة رسمية صادرة عن جامعة الموصل، عن إعفاء المساعد العلمي في جامعةالموصل منير سالم طه، من مهامه بعد تقديمه طلب إعفاء مفاجئ.
وهوالسابع في سلسلة الإعفاءات التي شهدتها الجامعة منذ تولي الإدارة الجديدة برئاسةالدكتور وحيد حامد، فيما يرى الأكاديميون أن هذه التغييرات قد تؤثر على تصنيفالجامعة العريقة.
ووفقاًلمصادر مطلعة داخل الجامعة، أبلغت وكالة شفق نيوز، فإن هذه الإعفاءات شملتشخصيات أكاديمية بارزة، بما في ذلك مديري الإعلام الجامعي، والجودة، والشؤونالطلابية، والتعليم المستمر، والشؤون العلمية، إضافة إلى مساعد رئيس الجامعةللشؤون العلمية.
وفيمنشور له عبر صفحته الشخصية، تابعته وكالة شفق نيوز، ألمح الدكتور منير سالم طهإلى أنه لم يغادر منصبه بإرادته، بل "تحت ضغوطات قوية".
وكتبطه "لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت"، ما يشير بوضوح إلى أن قرارمغادرته كان نتيجة لضغوطات فرضتها إدارة الجامعة.
الدكتورطه، الذي خدم في الجامعة لأكثر من 40 عاماً، ودع زملاءه وطلابه برسالة مؤثرة عبروسائل التواصل الاجتماعي.
وحسبماذكرته المصادر نفسها، فإن الإعفاءات لم تكن عشوائية أو نتيجة لتقييم أكاديمي،بل كانت بسبب "تعامل مذل ومخزٍ واستفزازي وتعسفي" من قبل الرئاسةالجديدة.
وأضافتالمصادر أن هذه الأجواء التي وصفوها بـ"غير الصحية خلقت بيئة طاردةللكفاءات الأكاديمية، مما دفع العديد من الأكاديميين أصحاب الخبرات الطويلةوالمناصب الرفيعة للتقدم بطلبات إعفاء".
ورغمالتغييرات المثيرة للجدل، لم تصدر إدارة جامعة الموصل حتى الآن أي تعليق رسميبشأن هذه الإعفاءات أو الأسباب التي تقف وراءها، مما أثار جدلاً واسعاً فيالأوساط الأكاديمية في العراق.
ويشعرالعديد من الأكاديميين بالقلق إزاء تأثير هذه التغييرات على سمعة الجامعةوتصنيفها الأكاديمي، خاصة في ظل ما وصفوه بممارسات قد تضر بمستوى التعليم فيإحدى أعرق الجامعات العراقية.
تجدرالإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد أيام من تنظيم جامعة الموصل احتفالاتتكريمية للحشد الشعبي داخل الحرم الجامعي، وهو ما اعتبره بعض الأكاديميين خرقاًللحيادية الأكاديمية، ما قد يؤثر سلباً على سمعة الجامعة وتصنيفها علىالصعيدين المحلي والدولي.