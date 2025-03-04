رشيد وعباس يؤكدان على مرور القضية الفلسطينية بمفترق طرق

2025-03-04 00:30:09 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين في مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوفد المرافق له المؤلف من حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و محمد مصطفى رئيس الوزراء ووزير الخارجية و ⁠السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية الطارئة.