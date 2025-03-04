دوري نجوم العراق.. الزوراء يضرب الكهرباء بثلاثية نظيفة

2025-03-04 01:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

انتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدفين دون مقابل جاء الهدف الاول من ركلة جزاء نفذها بنجاح حسن عبد الكريم في الدقيقة الثامنة، ودون اللاعب اليمني هارون الزبيدي اسمه بدوري نجوم العراق بتسجيله اول هدف بالدوري العراقي والهدف الثاني للنوارس في الدقيقة 41، واضاف اللاعب حسين فلاح الهدف الثالث للزوراء في الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 43 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 26 بالمركز 15.