التحالفات تتحرك بين قوارب السوداني والمالكي بانتظار "بوصلة الصدر"

2025-03-04 01:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن حتى الآن، تبدو خارطة التحالفات الانتخابية القادمة منقسمة بين فريقين رئيسيين: فريق يقوده "السوداني"، وفريق "المالكي". وتتحرك القوى السياسية بين هذين الفريقين، حيث لا يمكن حتى اللحظة أن يُسمى تحالفًا انتخابيًا واضحًا. وعلى الأرجح، فإن التحالفات القادمة ستكون منشطرة "طوليًا"، بحسب تعبير تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم. وهذا يعني أن التحالفات ستكون […]

