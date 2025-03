من الضغوط النفسية إلى الانتحار.. كيف يدفع الابتزاز الإلكتروني ضحاياه إلى الهاوية؟

2025-03-04 01:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تبارك عبد المجيد في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، بات الابتزاز الإلكتروني واحدًا من أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع العراقي، مستهدفًا بشكل خاص النساء والمراهقين. وبينما تتزايد حالات الابتزاز عبر الإنترنت، يجد الضحايا أنفسهم محاصرين بالخوف والعار، مما يدفع بعضهم إلى الصمت أو حتى الانتحار. ورغم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم، تبقى الحاجة ملحة لتشديد […]

