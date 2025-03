جامع النوري في نينوى يفتح أبوابه خلال رمضان لأول مرة منذ هزيمة داعش

2025-03-04 01:10:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد تطرق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الى مشاعر أهالي مدينة الموصل القديمة وهي تستعيد حياتها من جديد، فيما اشارت الى انها تمثل تراث وحضارة مدينة الموصل حيث شارك العديد من أهالي المدينة من الشباب في اعمال البناء وإعادة اعمارها والتي ستكون محفزا لعودة كثير من العوائل لمناطقها في وقت سيفتح جامع النوري […]

