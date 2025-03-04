2025-03-04 01:27:04 - المصدر: ايشان

أكد السياسي العراقي، بهاء الأعرجي، أن أمريكا لن تفرض عقوبات شاملة على العراق، وقد تفرضها على شخصيات معيّنة، مشيراً إلى أن هناك سياسيين يختلفون مع السوداني، ويحاولون افتعال الأزمات، لإثارة القلق بين المواطنين. فيما أكد أن الكاظمي، لا يحمل أي رسالة من الأمريكان، وطلب من الأعرجي، ومن قيادات اثنين في الإطار التنسيقي، أن يؤمنوا […]

ظهرت المقالة الأعرجي: أمريكا لن تفرض عقوبات شاملة على العراق.. والكاظمي لا يحمل مشروعاً خارجياً أولاً على ايشان.



