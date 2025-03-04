النجف وديالى تلتحقان بنظام الحجز الالكتروني لتسجيل المركبات

2025-03-04 01:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، أنه ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، سيتم تطبيق نظام الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل التابعة لمديريتي مرور محافظتي "النجف وديالى".

وأوضحت بحسب بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه على "جميع الراغبين في المراجعة القيام بالحجز الإلكتروني المسبق عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض".

وأضافت أنه "ينصح بعدم التوجه إلى المجمعات دون حجز مسبق لتجنب الازدحام وتسهيل إتمام المعاملات بشكل منظم".



