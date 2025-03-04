الزوراء يهزم الكهرباء بثلاثية نظيفة في دوري النجوم
2025-03-04 01:40:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تغلب نادي الزوراء على فريق الكهرباء بنتيجة (3-0) في المباراة التي جرت مساء الاثنين على ملعب الزوراء ضمن مباريات الجولة 22 من دوري نجوم العراق.
وسجل للنوارس كل من حسن عبد الكريم في الدقيقة 9 وهارون الزبيدي في الدقيقة 41 وحسين فلاح في الدقيقة 50.
وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده عند النقطة 43 في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 26 في المركز 15.
تغلب نادي الزوراء على فريق الكهرباء بنتيجة (3-0) في المباراة التي جرت مساء الاثنين على ملعب الزوراء ضمن مباريات الجولة 22 من دوري نجوم العراق.
وسجل للنوارس كل من حسن عبد الكريم في الدقيقة 9 وهارون الزبيدي في الدقيقة 41 وحسين فلاح في الدقيقة 50.
وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده عند النقطة 43 في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 26 في المركز 15.