الزوراء يهزم الكهرباء بثلاثية نظيفة في دوري النجوم

2025-03-04 01:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب نادي الزوراء على فريق الكهرباء بنتيجة (3-0) في المباراة التي جرت مساء الاثنين على ملعب الزوراء ضمن مباريات الجولة 22 من دوري نجوم العراق.وسجل للنوارس كل من حسن عبد الكريم في الدقيقة 9 وهارون الزبيدي في الدقيقة 41 وحسين فلاح في الدقيقة 50.وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده عند النقطة 43 في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 26 في المركز 15.