2025-03-04 02:02:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ضربت هزّة أرضية بقوّة 4.5 درجة على مقياس ريختر قرب الحدود بين العراق وإيران في تمام الساعة 11:53 مساءً بالتوقيت المحلّي يوم الاثنين.

ووفقًا للبيانات الأوّلية، وقع مركز الزلزال عند وعلى عمق يقدّر بنحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، في مدينة كلار بإقليم كوردستان، صوب الشريط الحدودي مع إيران.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الهزة شعر بها سكان مدينة خانقين ومحيطها.

ولم يتمّ الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزة.