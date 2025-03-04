جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة للدورة الـ19

2025-03-04 02:02:24 - المصدر: العالم الجديد

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، القوائم القصيرة للدورة الـ19 والمرشحة لفروع “الآداب”، و”أدب الطفل والناشئة”، و”الترجمة”، و”التنمية وبناء الدولة”، و”الفنون والدراسات النقدية”، و”الثقافة العربية في اللغات الأخرى”، و”تحقيق المخطوطات”، وضمت القوائم أعمالاً مميزة ومتنوعة من مختلف أنحاء العالم. ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الاثنين، اعتمدت الهيئة العلمية للجائزة […]