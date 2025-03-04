يوفنتوس يهزم فيرونا ويواصل زحفه نحو قمة "الكالتشيو"

2025-03-04 03:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل يوفنتوس سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي وحقق فوزه الخامس على التوالي على حساب هيلاس فيرونا بهدفين دون رد في مباراة أقيمت الاثنين في ختام الجولة الـ27 من "الكالتشيو".وسجل يوفنتوس هدف التقدم في الدقيقة 72 بعد كرة عرضية حولها لاعب الوسط الفرنسي كيفرين تورام بتسديدة رائعة في الشباك.وأضاف الهولندي تيون كوبمينيرس الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليؤمن الفوز والنقاط الثلاث لفريق "السيدة العجوز".وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة ليستعيد المركز الرابع المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقلص الفارق مع متصدر ترتيب الدوري إنتر ميلان إلى ست نقاط.في المقابل، توقف رصيد فيرونا عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.