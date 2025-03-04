صدور كتاب (جبل المراثي) عن دار الشؤون الثقافية

2025-03-04 07:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

صدر عن دار الشؤون الثقافية كتاب (جبل المراثي- الأنساق المضمرة في الرواية الكردية) للناقد والكاتب صباح هرمز.

الكتاب الذي اطلعت عليه وكالة الانباء العراقية (واع) يقع في 291 صفحة وهو جزء عن سلسلة "الموسوعة الصغيرة" التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، ويشير الكاتب في مقدمة الكتاب، ي إلى أن الروايات الكردية التي اختارها للدراسة تميزت بمستوى فني رفيع، رغم أن الأدب الكردي يحتوي على العديد من الروايات الجيدة التي لم تترجم إلى العربية".

ويحتوي الكتاب على دراسات نقدية لروايات ثلاثة من أبرز الكتاب الكرد، هم بختيار علي، وسردار عبد الله، ومحمد موكري، ويقدم الكتاب تحليلا عميقا للأنساق المضمرة في هذه الروايات، من خلال دراسة تقنيات السرد والرمزية والتصوف.