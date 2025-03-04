دار الأزياء تبتكر أكسسوارات تحاكي هوية العراق الحضارية

2025-03-04 07:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

كشفت الدار العراقية للأزياء في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، عن مجموعة أكسسوارات جديدة تحاكي هوية العراق الحضارية والتراثية.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "شعبة تصميم الأكسسوار في الدار، ابتكرت مجموعات جديدة من الأكسسوارات المستوحاة من روح الحضارات العراقية القديمة، جسدت نقوش تحكي روايات سومرية وأكدية وبابلية وآشورية، مما يعكس هوية العراق التراثية و الحضارية".

وأشار الى أن "المجموعات تضمنت تيجان وأغطية رأس تجسد عظمة الملوك وكبرياء الملكات في عصور ازدهار الحضارات في بلاد وادي الرافدين"، لافتا الى أن "تم تصميم كل قطعة من الأكسسوارات بإتقان، جعلها تنطق بلغة الجمال وتروي قصة حكايات وطن يزهو بإرثه صاغها الفنان إبراهيم عبد الرضا، تحت إشراف المصممة ندى عبد العباس، لتصبح قطعاً فنية تعبق بروح الأصالة وتضيف إلى الحاضر لمسة جمال من بريق الماضي".

بدورها أكدت المصممة ندى عبد العباس أن "الشعبة تسعى باستمرار إلى تقديم أعمال فنية تحمل بصمة إبداعية جديدة، مستندةً إلى فريق من المصممين المحترفين، الذين يعملون بشغف وتفان، ليكون كل منتج قطعة فنية تنطق الجمال والرقي وتعكس الهوية العراقية العريقة".

وأضافت أن "هذه المجموعات تتوافق مع رؤية الدار العراقية للأزياء في تعزيز الهوية العراقية وتقديم أعمال فنية تعكس الموروث الثقافي العراقي".