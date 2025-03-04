تراجع الأسهم الأمريكية بعد بدء فرض الرسوم على منتجات كندا والمكسيك

2025-03-04 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

شهدت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء تطبيق التعريفات الجمركية على واردات بلاده من كندا والمكسيك بنسبة 25% اليوم الثلاثاء.

وبعد ارتفاعها الملموس في بداية تعاملات يوم أمس الاثنين، فقدت الأسهم الأمريكية أغلب مكاسبها الصباحية وسجلت تراجعا حادا عقب إعلان ترامب.

وأفادت وسائل اعلام أمريكية بأنه "قبل نحو ساعة من ختام التعاملات، تراجع مؤشر "إس أند بي" 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.7% مقارنة بمستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه في بداية التعاملات بنسبة 0.4%.

كما تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي بمقدار 639 نقطة أي بنسبة 1.5% بعد أن كان قد ارتفع بمقدار 138 نقطة أي بنسبة 0.3% بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا.

هذا وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.3% قبل ختام التعاملات، بعد ارتفاعه في الصباح بنسبة 0.6%

وشهدت سوق الأسهم الأمريكية أسبوعين صعبين، حيث بدأت بعد أن سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 رقما قياسيا في أعقاب سلسلة من تقارير الأرباح التي فاقت التوقعات للشركات الأمريكية الكبرى، ثم هبطت السوق بشكل حاد بعد صدور بيانات الاقتصاد الأمريكي الأضعف من التوقعات، بما في ذلك بيانات أظهرت تزايد تشاؤم المستهلكين الأمريكيين بشأن التضخم، بسبب تهديد التعريفات الجمركية الجديدة.

المصدر: وكالات