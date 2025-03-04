قبل الديربي.. رد قاطع من فينيسيوس على العرض السعودي

2025-03-04 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة-واع

أكد النجم البرازيلي لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، على صعوبة مواجهة أتلتيكو مدريد، فيما علق على العرض المقدم له من نادي الهلال السعودي.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس، في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن "مواجهة أتلتيكو مدريد صعبة، ولكننا نحب هذا الديربي، ونحب أن نخوض تلك المواجهات دائمًا".

وأضاف: "بالنسبة لي، ستكون هذه المواجهة الأولى أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسيكون احتفالًا رائعًا في ملعبنا إذا حققنا الفوز".

وتابع: "أعيش أشياء لا تصدق في ريال مدريد، 300 مباراة بهذا القميص حلم من أحلامي، وآمل أن نستمر في تحقيق الأحلام مع الميرنجي".

وأكمل: "منذ مواجهة مانشستر سيتي، نلعب بشكل أفضل، ولذلك نريد تكرار الأمر غدًا".

وعن الفارق بين حكام الليجا وحكام دوري الأبطال، قال: "الحكام في أوروبا يدعمون اللاعبين، ويطلقون الصافرات في الوقت المناسب. لا نحب الحديث عن الحكام، ولكن من المهم أن يتعلم الجميع".

وعن العرض السعودي الذي تلقاه، قال: "أنا هادئ للغاية، لدي عقد مع الريال حتى 2027، وآمل أن نتمكن من تجديده في أقرب وقت ممكن".

وأكد: "حلمي أن أبقى هنا مع أفضل اللاعبين وأفضل مدرب وأفضل رئيس. لا يمكن أن أكون في مكان أفضل من ريال مدريد".

ورفض "فيني" عرض المليار يورو بعقد يمتد 5 سنوات في السعودية، التي حاولت مرتين في الأشهر الستة الأخيرة التعاقد مع المهاجم البرازيلي للموسم المقبل.

وواصل: "أنا هنا لمواصلة القصة، فكل ما قدمه لي النادي والرئيس، يجعلني أتمسك ببقائي في ريال مدريد أكثر من تشجيعي لهذا النادي. لا توجد كلمات تصف سعادتي بأنني جزء من تاريخ ريال مدريد".

وعن الخسارة الماضية في الليجا أمام ريال بيتيس، قال: "كنا نفتقر إلى كل شيء، بعد 20 دقيقة ارتكبنا الأخطاء، ولا يمكنك ارتكاب أخطاء في مثل هذه المباريات، مثلما هو الأمر في مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم".

المصدر: كورة