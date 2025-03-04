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اليوم .. الشرطة يلاقي الطلبة في ديربي العاصمة ونوروز بضيافة الكرمة في ختام الجولة الـ 22

اليوم .. الشرطة يلاقي الطلبة في ديربي العاصمة ونوروز بضيافة الكرمة في ختام الجولة الـ 22
اليوم .. الشرطة يلاقي الطلبة في ديربي العاصمة ونوروز بضيافة الكرمة في ختام الجولة الـ 22
2025-03-04 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، بإقامة مباراتين في بغداد والرمادي.

‏وتقام المباراة الأولى بين فريق الكرمة وضيفه فريق نوروز على ملعب الرمادي في الساعة الـ 8:30 مساءً .

‏بينما تختتم مواجهات هذه الجولة لدوري النجوم باقامة لقاء ديربي جماهيري يجمع فريقي الطلبة والشرطة بملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الـ 10:30 مساءً .

ويسعى فريق الشرطة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة قبل لقاء اليوم باللحاق بمنافسيه زاخو صاحب المركز الأول برصيد 45 نقطة والزوراء بالوصافة برصيد 43 نقطة ، وبذات الطموح يسعى الأنيق لتحقيق الفوز على الشرطة بلقاء اليوم للبقاء في إطار دائرة التنافس مع فرق المقدمة ، ولا سيما أنه يمتلك قبل لقاء اليوم 34 نقطة بالمركز السادس.

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