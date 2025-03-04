اليوم.. الشرطة يواجه الطلبة في ديربي بغدادي مرتقب

2025-03-04 09:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتتجه أنظار عشاق الكرة، مساء اليوم الثلاثاء إلى مواجهة ديربي العاصمة بين الشرطة والطلبة ضمن الجولة الـ(22) من دوري نجوم العراق لكرة القدم، التي يضيفها ملعب المدينة في بغداد، بينما يحتضن ملعب الرمادي لقاء ً مثيراً بين الكرمة وضيفه نوروز .وتبقى مواجهة الشرطة والطلبة وفية لتاريخ المنافسة بين الناديين ، إذ يسعى القيثارة بقيادة مدربه المصري محمد عظيمة إلى الاقتراب أكثر من الزوراء ، لاسيما أن الفريق الأخضر يملك مباراة مؤجلة قد تمنحه الأفضلية في سباق الصدارة، كما سيدخل اللقاء بروح عالية بعد استقراره الفني ووضوح أسلوبه الهجومي في الثلث الأخير من الملعب.من جهته، يحاول الطلبة بقيادة مدربه المخضرم باسم قاسم إلى رد الدين لخسارته من الشرطة في المرحلة الأولى بهدف نظيف، وتحقيق نصر يعزز موقعه في المربع الذهبي، معولاً على عودة مهاجمه (أموتو) لمستواه واسترجاع ذائقته التهديفية، إذ قاد قبل أيام الأنيق إلى ربع نهائي كأس العراق في مباراة مثيرة أمام أمانة بغداد.وفي اللقاء الثاني، يتطلع الكرمة (27 نقطة) إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خروجه من ربع نهائي كأس العراق، إلى جانب خسارته في الجولة الماضية، لحسم هذه المواجهة لصالحه والتي من المتوقع أن تحفل بالإثارة بين الطرفين.في الكفة الأخرى، سيدخل مدرب نوروز قحطان جثير الذي يملك (30 نقطة) المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى الأدوار المتقدمة من الكأس وانتصاره الكبير على ديالى برباعية في الجولة الماضية، بغية تحقيق فوز ثمين خارج الديار لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، معتمداً على خطه الهجومي القوي بقيادة الثلاثي مارادونا، مروان حسين، وأحمد محمود.