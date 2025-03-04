أمين بغداد يوجه بالاستعداد لموجة الأمطار المقبلة

2025-03-04 09:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الثلاثاء، جميع دوائر وتشكيلات أمانة بغداد بالاستعداد لموجة الأمطار المقبلة.

وقال بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمين بغداد وجه الدوائر البلدية باتخاذ الاستعدادات لمواجهة موجة الأمطار التي ستشهدها العاصمة، والشروع بالدخول بحالة الإنذار القصوى".

وأكد أمين بغداد بحسب البيان "على ضرورة تصفير جميع خطوط ومحطات التصريف، وتنفيذ خطة طوارئ استباقية قبل هطول الأمطار".