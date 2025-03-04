الذهب يتراجع مع توخي المستثمرين الحذر قبل رسوم ترامب الجمركية

2025-03-04 09:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع توخي المشاركين في السوق الحذر واستعدادهم لدخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ في غضون ساعات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2885.40 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2895.40 دولارا.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كوم "هذا التراجع هو جزء من عملية إعادة تنظيم أوسع نطاقا في الأسواق والتي قد تدفع الأسعار إلى 2700 دولار قبل أن يستمر الاتجاه الصعودي الأساسي".

وقال رودا إن التحرك النزولي كان متواضعا حتى الآن يوم الثلاثاء، مضيفا أن التدهور الواضح في العلاقات التجارية العالمية وضعف الدولار بسبب المخاوف من تباطؤ مفاجئ في النمو في الولايات المتحدة أعطى السوق دفعة قوية بين عشية وضحاها.

وقال ترامب يوم الاثنين إن رسوما جمركية بنسبة 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 0501 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، إلى جانب مضاعفة الرسوم المفروضة على الصين إلى 20%، مما أثار مخاوف من حرب تجارية في أمريكا الشمالية وأدى إلى اهتزاز الأسواق المالية.

وقال ترامب أيضا إن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل على الدول التي تفرض رسوما جمركية على المنتجات الأميركية.

وتُعتبر خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية تضخمية على نطاق واسع، مما أدى إلى زيادة تدفق الملاذ الآمن إلى السبائك، التي ارتفعت بنحو 10% حتى الآن خلال العام.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 31.5 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.63 دولارا، وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 927.46 دولارا.