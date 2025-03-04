2025-03-04 09:36:04 - المصدر: ايشان

يتوافد قادة وممثلي الدول العربية على القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة وبحث الوضع في فلسطين. وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه القمة في القاهرة إلى التصدي لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل لـ”توطين” الفلسطينيين بشكل دائم في الدول العربية، وبالإضافة إلى القادة العرب، من المتوقع أن يشارك في القمة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي […]

ظهرت المقالة الرئيس العراقي أول الواصلين.. القادة العرب الحاضرون والغائبون عن القمة العربية في القاهرة أولاً على ايشان.



