اتحاد مقاولي البصرة يرفض شروط بغداد لتسجيل الشركات: غير القانونية

2025-03-04 10:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اتحاد مقاولي البصرة، يوم الثلاثاء، رفضه الشديد للشروط الإضافية التي يفرضها مسجل الشركات في بغداد، معتبراً إياها تجاوزاً للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

وأوضح الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المتطلبات مثل طلب براءات الذمة من المصارف أو المساهمين، تعرقل إجراءات تسجيل الشركات وزيادة رأس المال دون سند قانوني، مما يضر بالقطاع الخاص العراقي، ولا سيما شركات المقاولات".

وأضاف الاتحاد، أن "هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً إدارياً قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية وفقاً لقانون العقوبات العراقي"، داعياً إلى "الالتزام بالنصوص القانونية وعدم استحداث عراقيل تعسفية تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني".

وشدد الاتحاد، على رفضه "القاطع لهذه الممارسات"، مطالباً الجهات المعنية بـ"التدخل الفوري لضمان تطبيق القوانين دون تجاوزات أو تعطيل غير مبرر لعمل القطاع الخاص".