القبض على متهم ينتحل صفة ضابط بأحد الأجهزة الأمنية في كربلاء

2025-03-04 10:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

ألقت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط بأحد الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "قسم مكافحة الإجرام تمكن من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط بأحد الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء، بعدما استنجد أحد المواطنين بمفارز مكافحة الإجرام المنتشرة في عموم المحافظة عن قيام شخص ينتحل صفة ضابط برتبة في أحد الأجهزة الأمنية بالاحتيال عليه".

وأضافت أنه "تم ضبط مجموعة من (سيم كارت) كان يستخدمها في عملية النصب والاحتيال، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين".

وبينت قيادة شرطة كربلاء أن "اعترافات المتهم صُدّقت ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق مواد الاتهام لينال جزاءه العادل وفق القانون".