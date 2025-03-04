شرطة النجف توضح بشأن "حرق سائق دلفري"

2025-03-04 10:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أصدرت قيادة شرطة النجف، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، إيضاحا بشأن الانباء التي تحدثت عن "حرق سائق دلفري".

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تنفي صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن (حرق سائق دلفري) في المحافظة"، مؤكدة ان "هذا الخبر عارٍ عن الصحة تمامًا، ولا توجد أي معلومات رسمية أو بلاغات تؤكد حدوث مثل هذا الأمر".

واضافت انها "تدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة، والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية"، وتهيب بالمواطنين "عدم نشر أو تداول الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة".