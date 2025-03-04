الاختناق المروري يحاصر بغداد.. قائمة طويلة من الشوارع والتقاطعات المزدحمة

2025-03-04 10:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد العاصمة بغداد، منذ صباح اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، اختناق مروري طال معظم الشوارع والجسور والتقاطعات الحيوية، ما تسبب بتعطل الحركة في عدة مناطق.

وأفاد مراسلنا بأن "الازدحام شمل جسر المثنى، جسر صليخ، مجسر الشعب، جسر البنوك، مجسر مول النخيل، سريع الدورة، ومحور محمد القاسم، حيث تعاني هذه الطرق من كثافة مرورية عالية".

كما امتد "الاختناق إلى مجسر الأمانة، مجسر العلوية، مجسر الربيعي، مجسر قرطبة، جسر السنك، جسر الجمهورية، جسر باب المعظم، جسر الصرافية، جسر الجادرية، جسر الطابقين، مجسر اليرموك، وجسر القادسية باتجاه الخضراء".

وفي جانب المناطق الحيوية، "سُجل ازدحام في ساحة النسور، ساحة الفارس، ساحة عنتر، منطقة العلاوي، تقاطع ميسلون، زيونة، شارع مطار المثنى، شارع مطار بغداد، شارع الجمعية، وشارع المصافي".

كما تشهد مناطق الكرادة خارج، تقاطع المسبح، شارع سدة العرصات، شارع السعدون، شارع النضال، شارع دمشق، شارع الرواد، وشارع المنصور ازدحاما مروريا شديدا، إلى جانب البياع، شارع قطر الندى، تقاطع براثا، العطيفية، تقاطع عقبة، تقاطع ملعب الشعب، وشارع الجوازات.